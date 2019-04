Traffico Roma del 30-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 7:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE. SI VIAGGIA IN CODA

NELLO STESSO TRATTO, ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, SEMPRE IN INTERNA, DA VIA CASILINA A

VIA APPIA.

ANCORA PER UN INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR BELLA MONACA DA VIA DI TORRENOVA

VERSO IL RACCORDO ANUALARE.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA AURELIA E VIA FLAMINA IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTà.

DOMANI IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI.

PARTE DALLE 14 DI OGGI POMERIGGIO IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA

VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma