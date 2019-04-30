Traffico Roma del 30-04-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE. SI VIAGGIA IN CODA
NELLO STESSO TRATTO, ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, SEMPRE IN INTERNA, DA VIA CASILINA A
VIA APPIA.
ANCORA PER UN INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR BELLA MONACA DA VIA DI TORRENOVA
VERSO IL RACCORDO ANUALARE.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA AURELIA E VIA FLAMINA IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTà.
DOMANI IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI.
PARTE DALLE 14 DI OGGI POMERIGGIO IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA
VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma