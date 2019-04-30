Traffico Roma del 30-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA
MAGLIANA A VIA DEL MARE. SI VIAGGIA IN CODA GIÀ DA VIA DELLA PISANA.
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA PER CURIOSI E TRAFFICO INTENSO DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI
FIUMICINO.
AUMENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO. RALLENTAMENTI DA
VIA DI TOR CERVARA FINO AD ENTRARE IN TANGENZIALE EST.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA AURELIA E VIA FLAMINIA DAL GRA IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
PER MOTIVI DI SICUREZZA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALCUNI RAMI PERICOLANTI,
CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA LARGO ANGELO FOCHETTI E VIALE MARCO POLO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma