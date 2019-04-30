Traffico Roma del 30-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLA
CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL MARE, CI SONO CODE DA
VIA DELLA PISANA A VIA OSTIENSE.
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA DIRAMAZIONE ROMA
SUD A VIA ARDEATINA.
CODE SU VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO,
A CAUSA DI UN INCIDENTE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA
VIA TOGLIATTI FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATE VIA AURELIA, VIA APPIA E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTà.
DOMANI IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI.
PARTE DALLE 14 DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA
VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma