Traffico Roma del 30-04-2019 ore 08:30

CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLA

CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL MARE, CI SONO CODE DA

VIA DELLA PISANA A VIA OSTIENSE.

CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA DIRAMAZIONE ROMA

SUD A VIA ARDEATINA.

CODE SU VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO,

A CAUSA DI UN INCIDENTE.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA

VIA TOGLIATTI FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICATE VIA AURELIA, VIA APPIA E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTà.

DOMANI IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI.

PARTE DALLE 14 DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA

VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.

