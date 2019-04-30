Traffico Roma del 30-04-2019 ore 09:00
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ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 30 APRILE 2019 ORE 08:50
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN VEICOLO IN FIAMME HA COMPORTATO LA CHIUSURA
DELLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA OSTIENSE.
LE OPERAZIONI DI SOCCORSO SONO TERMINATE MA SI VIAGGIA IN CODA DA VIA
BOCCEA A VIA OSTIENSE.
RALLENTATA, FINO A 20’ DI RITARDO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO DALLE 5.50
DI QUESTA MATTINA, LA LINEA FERROVIARIA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO TRA LE
STAZIONI DI COLLE MATTIA, CEPRANO ROCCASECCA
DOMANI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI, SI RINNOVA IL CONSUETO
APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI. PARTE DALLE 14
DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA VIA CORFINIO E
PIAZZALE APPIO.
PER MOTIVI DI SICUREZZA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALCUNI RAMI PERICOLANTI,
CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA LARGO ANGELO FOCHETTI E VIALE MARCO POLO.
NEL CENTRO DI ROMA, POSSIBILI DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA
MADONNA DI LORETO DALLE 9 ALLE 13.
CONTINUA LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.
FINO AL 4 MAGGIO IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE
DI VIA PINETA SACCHETTI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma