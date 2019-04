Traffico Roma del 30-04-2019 ore 09:00

ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 30 APRILE 2019 ORE 08:50

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN VEICOLO IN FIAMME HA COMPORTATO LA CHIUSURA

DELLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA OSTIENSE.

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO SONO TERMINATE MA SI VIAGGIA IN CODA DA VIA

BOCCEA A VIA OSTIENSE.

RALLENTATA, FINO A 20’ DI RITARDO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO DALLE 5.50

DI QUESTA MATTINA, LA LINEA FERROVIARIA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO TRA LE

STAZIONI DI COLLE MATTIA, CEPRANO ROCCASECCA

DOMANI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI, SI RINNOVA IL CONSUETO

APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI. PARTE DALLE 14

DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA VIA CORFINIO E

PIAZZALE APPIO.

PER MOTIVI DI SICUREZZA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALCUNI RAMI PERICOLANTI,

CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA LARGO ANGELO FOCHETTI E VIALE MARCO POLO.

NEL CENTRO DI ROMA, POSSIBILI DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA

MADONNA DI LORETO DALLE 9 ALLE 13.

CONTINUA LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.

FINO AL 4 MAGGIO IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA

TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.

CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE

DI VIA PINETA SACCHETTI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma