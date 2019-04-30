Traffico Roma del 30-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE IN
CARREGGIATA ESTERNA DA VIA AURELIA A VIA OSTIENSE.
CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN INTERNA PER IL TRAFFICO INTENSO DALLA
DIRAMAZIONE ROMA NORD A VIA APPIA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SULLA SS148 VIA PONTINA PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN CANTIERE
DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA.
CODE SULLA CASSIA BIS PER UN VEICOLO IN AVARIA DA VIA DI SANTA CORNELIA A
VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRA.
FILE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA VIA CASSIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
E SU VIA TIBURTINA DA TOR CERVARA A VIA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE
SETTECAMINI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma