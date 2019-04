Traffico Roma del 30-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 9:20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE IN

CARREGGIATA ESTERNA DA VIA AURELIA A VIA OSTIENSE.

CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN INTERNA PER IL TRAFFICO INTENSO DALLA

DIRAMAZIONE ROMA NORD A VIA APPIA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE

CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SULLA SS148 VIA PONTINA PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN CANTIERE

DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA.

CODE SULLA CASSIA BIS PER UN VEICOLO IN AVARIA DA VIA DI SANTA CORNELIA A

VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL GRA.

FILE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA VIA CASSIA IN DIREZIONE DEL CENTRO

E SU VIA TIBURTINA DA TOR CERVARA A VIA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE

SETTECAMINI.

