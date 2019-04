Traffico Roma del 30-04-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 9:50

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA,

PER IL VEICOLO IN FIAMME DA VIA AURELIA A VIA OSTIENSE.

MIGLIORA INVECE IL TRAFFICO IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA AURELIA DAL GRA VERSO IL CENTRO E SU VIA

FLAMINIA IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA.

NEL QUARTIERE APPIO LATINO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI

VIA TOMMASO DA CELANO TRA VIA PIETRO FEDELE E PIAZZA PAOLO DIACONO.

PER MOTIVI DI SICUREZZA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALCUNI RAMI PERICOLANTI,

CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA LARGO ANGELO FOCHETTI E VIALE MARCO POLO.

