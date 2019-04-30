Traffico Roma del 30-04-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA,
PER IL VEICOLO IN FIAMME DA VIA AURELIA A VIA OSTIENSE.
MIGLIORA INVECE IL TRAFFICO IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA AURELIA DAL GRA VERSO IL CENTRO E SU VIA
FLAMINIA IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA.
NEL QUARTIERE APPIO LATINO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI
VIA TOMMASO DA CELANO TRA VIA PIETRO FEDELE E PIAZZA PAOLO DIACONO.
PER MOTIVI DI SICUREZZA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALCUNI RAMI PERICOLANTI,
CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA LARGO ANGELO FOCHETTI E VIALE MARCO POLO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma