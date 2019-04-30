Traffico Roma del 30-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA
CARREGGIATA ESTERNA, DOPO LE CODE TRA PISANA E OSTIENSE A CAUSA DEL
VEICOLO IN FIAMME.
NESSUN DISAGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA.
SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA TIBURTINA
A VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
IN CITTà PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU
CORSO VITTORIO EMANUELE II ALTEZZA VIA SORA.
NEL QUARTIERE APPIO LATINO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI
VIA TOMMASO DA CELANO TRA VIA PIETRO FEDELE E PIAZZA PAOLO DIACONO.
NEL CENTRO DI ROMA, POSSIBILI DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA
MADONNA DI LORETO DALLE 9 ALLE 13.
DOMANI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI, SI RINNOVA IL CONSUETO
APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI. PARTE DALLE 14
DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA VIA CORFINIO E
PIAZZALE APPIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma