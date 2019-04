Traffico Roma del 30-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 11:20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA

CARREGGIATA ESTERNA, DOPO LE CODE TRA PISANA E OSTIENSE A CAUSA DEL

VEICOLO IN FIAMME.

NESSUN DISAGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA.

SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA TIBURTINA

A VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

IN CITTà PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU

CORSO VITTORIO EMANUELE II ALTEZZA VIA SORA.

NEL QUARTIERE APPIO LATINO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI

VIA TOMMASO DA CELANO TRA VIA PIETRO FEDELE E PIAZZA PAOLO DIACONO.

NEL CENTRO DI ROMA, POSSIBILI DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA

MADONNA DI LORETO DALLE 9 ALLE 13.

DOMANI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI, SI RINNOVA IL CONSUETO

APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI. PARTE DALLE 14

DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA VIA CORFINIO E

PIAZZALE APPIO.

