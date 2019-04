Traffico Roma del 30-04-2019 ore 12:30

ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 30 APRILE 2019 ORE 12:20

DOMANI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI, SI RINNOVA IL CONSUETO

APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI. PARTE DALLE 14

DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA VIA CORFINIO E

PIAZZALE APPIO. DEVIAZIONI PER DIVERSE LINEE DI ZONA, TRA LE QUALI LA LINEA

TRAM 3.

SEMPRE DOMANI, CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA LATERALE DI VIA TIBURTINA DA

VIA DEI DURANTINI a VIA CAVE DI PIETRALATA VERSO IL CENTRO, PER UNA FIERA

IN PROGRAMMA NEL QUARTIERE.

PREVISTO UN GRANDE AFFLUSSO DI PUBBLICO IN TUTTA L’AREA.

PER IL 1° MAGGIO IN PROGRAMMA ALLE 10 L’UDIENZA DI PAPA FRANCESCO.

POSSIBILI DISAGI NELL’AREA VICINA AL VATICANO PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO

DEGLI SPETTATORI.

RIAPERTA VIA CRISTOFORO COLOMBO, PRECEDENTEMENTE CHIUSA A CAUSA DELLA

PRESENZA DI ALCUNI RAMI PERICOLANTI, TRA LARGO ANGELO FOCHETTI E VIALE

MARCO POLO.

CONTINUA LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.

FINO AL 4 MAGGIO IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA

TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.

CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE

DI VIA PINETA SACCHETTI.

