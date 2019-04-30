Traffico Roma del 30-04-2019 ore 12:30
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ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 30 APRILE 2019 ORE 12:20
DOMANI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI, SI RINNOVA IL CONSUETO
APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI. PARTE DALLE 14
DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA VIA CORFINIO E
PIAZZALE APPIO. DEVIAZIONI PER DIVERSE LINEE DI ZONA, TRA LE QUALI LA LINEA
TRAM 3.
SEMPRE DOMANI, CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA LATERALE DI VIA TIBURTINA DA
VIA DEI DURANTINI a VIA CAVE DI PIETRALATA VERSO IL CENTRO, PER UNA FIERA
IN PROGRAMMA NEL QUARTIERE.
PREVISTO UN GRANDE AFFLUSSO DI PUBBLICO IN TUTTA L’AREA.
PER IL 1° MAGGIO IN PROGRAMMA ALLE 10 L’UDIENZA DI PAPA FRANCESCO.
POSSIBILI DISAGI NELL’AREA VICINA AL VATICANO PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO
DEGLI SPETTATORI.
RIAPERTA VIA CRISTOFORO COLOMBO, PRECEDENTEMENTE CHIUSA A CAUSA DELLA
PRESENZA DI ALCUNI RAMI PERICOLANTI, TRA LARGO ANGELO FOCHETTI E VIALE
MARCO POLO.
CONTINUA LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.
FINO AL 4 MAGGIO IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA
TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.
CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE
DI VIA PINETA SACCHETTI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma