Traffico Roma del 30-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO
DELLA ROMA-TERAMO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI
FRANCIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SULLA SS148 VIA PONTINA TRA CASTEL DI
DECIMA E SPINACETO VERSO LATINA.
IN CITTÀ CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA BOCCEA, TRA VIA MATTIA
BATTISTINI E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DISAGI PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI SU VIA NAZARETH, DA VIA BOCCEA A VIA
DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE VIA AURELIA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE
PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, RICORDIAMO ALLE 14 LA CHIUSURA DI VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E
PIAZZALE APPIO IN OCCASIONE DEL CONCERTONE DI DOMANI A SAN GIOVANNI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma