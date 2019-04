Traffico Roma del 30-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO

DELLA ROMA-TERAMO.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI

FRANCIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SULLA SS148 VIA PONTINA TRA CASTEL DI

DECIMA E SPINACETO VERSO LATINA.

IN CITTÀ CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA BOCCEA, TRA VIA MATTIA

BATTISTINI E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

DISAGI PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI SU VIA NAZARETH, DA VIA BOCCEA A VIA

DEI CASALI DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE VIA AURELIA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE

PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE, RICORDIAMO ALLE 14 LA CHIUSURA DI VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E

PIAZZALE APPIO IN OCCASIONE DEL CONCERTONE DI DOMANI A SAN GIOVANNI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma