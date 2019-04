Traffico Roma del 30-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 15:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA.

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO PER VIA DI PRATICA FINO

OLTRE CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.

TRAFFICO INTESO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DAL

RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: CHIUSO IL TRATTO FANI-

TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. SUL PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA,

DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA FANI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI.

CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE STRENSE; SEMPRE VERSO SAN

GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.

INFINE, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO, A SAN

GIOVANNI, È CHIUSA AL TRAFFICO VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE

APPIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma