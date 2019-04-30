Traffico Roma del 30-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA
AURELIA A SELVA CANDIDA; PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA
NOMENTANA ALLA TIBURTINA; CODE A TRATTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
SULLA VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LA STORTA NELLE DUE
DIREZIONI, PROSEGUENDO CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TRIONFALE DA VIA DEL FORTE TRIONFALE AL
BIVIO PER L’ OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
A VAL MELAINA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE
SU VIA COMANO PRIMA DI VIA SERPENTARA VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI IN VIALE DELLE MILIZIE AL BIVIO CON VIA BARLETTA: CI TROVIAMO
IN ZONA OTTAVIANO, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: CHIUSO IL TRATTO FANI-
TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. SUL PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA,
DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA FANI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA DELLE VALLI
E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE STRENSE; SEMPRE
VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO, A SAN GIOVANNI, È
CHIUSA AL TRAFFICO VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.
DEVIAZIONI ANCHE PER IL TRASPORTO PUBBLICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma