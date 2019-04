Traffico Roma del 30-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 16:50

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA

AURELIA A SELVA CANDIDA; PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA

NOMENTANA ALLA TIBURTINA; CODE A TRATTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

SULLA VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LA STORTA NELLE DUE

DIREZIONI, PROSEGUENDO CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE

PONTI, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TRIONFALE DA VIA DEL FORTE TRIONFALE AL

BIVIO PER L’ OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

A VAL MELAINA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE

SU VIA COMANO PRIMA DI VIA SERPENTARA VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI IN VIALE DELLE MILIZIE AL BIVIO CON VIA BARLETTA: CI TROVIAMO

IN ZONA OTTAVIANO, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE

PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: CHIUSO IL TRATTO FANI-

TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. SUL PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA,

DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA FANI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA DELLE VALLI

E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE STRENSE; SEMPRE

VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.

RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO, A SAN GIOVANNI, È

CHIUSA AL TRAFFICO VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.

DEVIAZIONI ANCHE PER IL TRASPORTO PUBBLICO.

