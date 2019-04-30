Traffico Roma del 30-04-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER
INCIDENTE DA LA PISANA A SELVA CANDIDA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE
DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; CODE A TRATTI PER
TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MAREA VIA TUSCOLANA.
SULLA VIA CASSIA CODE ALL’ALTEZZA DI LA STORTA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TRIONFALE DA VIA DEL FORTE TRIONFALE AL BIVIO
PER L’ OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
AL FLAMINIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA DURAZZO.
RALLENTAMENTI IN VIALE DELLE MILIZIE AL BIVIO CON VIA BARLETTA: CI TROVIAMO
IN ZONA OTTAVIANO, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: CHIUSO IL TRATTO FANI-
TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. SUL PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA,
DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA FANI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA DELLE VALLI
E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE STRENSE; SEMPRE
VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO, A SAN GIOVANNI, È
CHIUSA AL TRAFFICO VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.
DEVIAZIONI ANCHE PER IL TRASPORTO PUBBLICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma