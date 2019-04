Traffico Roma del 30-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 17:50

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER

INCIDENTE DA LA PISANA A CASAL DEL MARMO; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE

PER TRAFFICO DALLA BUFAOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA CASAL DEL MARMO ALL’ATEZZA DI VIA ENRICO

ROSTAGNO

AL FLAMINIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA DURAZZO.

ANCHE AL TUFELLO DISAGI PER UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DELLE

ISOLE CURZOLANE AL BIVIO CON VIA SARANDI

SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI DA VIA FORMELLESE A VIA DELLA STORTA E

ALL’ALTEZZA DI LA GIUSTINIANA, VERSO ROMA; CODE ATRATTI DA VIA DI MASSAROSA

A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: CHIUSO IL TRATTO FANI-

TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. SUL PRIMO TRATTO DELLA GALLERIA,

DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA FANI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA DELLE VALLI

E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE STRENSE; SEMPRE

VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.

RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO, A SAN GIOVANNI, È

CHIUSA AL TRAFFICO VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.

DEVIAZIONI ANCHE PER IL TRASPORTO PUBBLICO.

