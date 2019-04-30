Traffico Roma del 30-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 18:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA LA PISANA A CASAL DEL MARMO; PROSEGUENDO
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SI
VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA
TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. UN ALTRO INCIDENTE SULA
VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI V ALL’ALTEZZA DI VIA CARMELO MAESTRINI
IN DIREZIONE EUR
AL FLAMINIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA DURAZZO..
ANCHE AL TUFELLO DISAGI PER UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DELLE
ISOLE CURZOLANE AL BIVIO CON VIA SARANDI.
DISAGI SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI DA VIA FORMELLESE A VIA DELLA STORTA
E ALL’ALTEZZA DI LA GIUSTINIANA, VERSO ROMA ALTRE ; CODE DA VIA DI
MASSAROSA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA DELLE VALLI
E, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE; SEMPRE
VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO, A SAN GIOVANNI, È
CHIUSA AL TRAFFICO VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO.
DEVIAZIONI ANCHE PER IL TRASPORTO PUBBLICO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma