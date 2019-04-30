Traffico Roma del 30-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
UN INCIDENTE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA AURELIA; SEMPRE IN CARREGGIATA
INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
A VAL MELAINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTI SU VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEI PRATI FISCALI.
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA CARMELO MAESTRINI,
CI TROVIAMO PRIMA IL BIVIO PER VIA DI VALLERANELLO, IN DIREZIONE EUR; IN
DIREZIONE OPPOSTA CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA MAESTRINI.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LA
GIUSTINIANA, VERSO ROMA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE
DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA
VERSO LO STADIO OLIMPICO; CODE A TRATTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DA CORSO
DI FRANCIA A VIALE DEL DELLA MOSCHEA, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST
VERSO SAN GIOVANNI, DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E
LUNGO VIALE CASTRENSE; SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA
DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma