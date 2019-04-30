Traffico Roma del 30-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 19:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
IL TRAFFICO è TORNATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE.
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEI CASALI SANTOVETTI E VIA DI
ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
A VAL MELAINA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI PRATI FISCALI.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LA
GIUSTINIANA, VERSO ROMA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE
DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE; SEMPRE VERSO SAN
GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA
DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI VALLERANELLO VERSO
L’EUR.
RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO, A SAN GIOVANNI, È
CHIUSA VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO. DEVIAZIONI ANCHE PER
IL TRASPORTO PUBBLICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma