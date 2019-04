Traffico Roma del 30-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 19:50

IL TRAFFICO è TORNATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE.

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEI CASALI SANTOVETTI E VIA DI

ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

A VAL MELAINA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI

VIA DEI PRATI FISCALI.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LA

GIUSTINIANA, VERSO ROMA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE

DUE DIREZIONI.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE; SEMPRE VERSO SAN

GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA

DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI VALLERANELLO VERSO

L’EUR.

RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO, A SAN GIOVANNI, È

CHIUSA VIA SANNIO, TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO. DEVIAZIONI ANCHE PER

IL TRASPORTO PUBBLICO.

