Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19:00

INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE DALLA TANGENZIALE

EST A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, CODE PER TRAFFICO DA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI, SULLE DUE

CARREGGIATE DALLA ROMA FIUMICINOALLA VIA APPIA;

SULLA SOLA CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA;

DISAGI IN VIA NOMENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIALE

GORIZIA, DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO

IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER ALTRI INCIDENTI

• IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, ALL’ ALTEZZA DI VIA LARDARIA, IN

DIREZIONE VIA DI BOCCEA

• IN VIA FLAMINIA NUOVA: IN PROSSIMITÀ DI SAXA RUBRA, IN DIREZIONE

G.R.A.

• IN VIA TIBURTINA: A ALTEZZA VIA DIEGO ANGELI

• IN LARGO TELESE ALL’ALTEZZA DI VIALE TELESE

• IN VIA DEI LUCERI ALL’INCROCIO CON VIA DEI RAMNI

PER IL MALTEMPO MASSIMA ATTENZIONE AGLI ALLAGAMENTI IN VARIE ZONE DELLA

CAPITALE IN PARTICOLARE, CHIUSA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI VIA DEL

FOSSO DELLA MAGLIANA

RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTO IN VIA DEL TRULLO ALL’ ALTEZZA VIA DEL TEMPIO

DI DIA

TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE

DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST

VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24

ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.

IN DIREZIONE OPPOSTA SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIALE CASTRENSE AL BIVIO

PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA.

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON IN

DIREZIONE DEL CENTRO ED IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO FUORI CITTÀ, CODE DA

VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA; PROSEGUENDO SULLA ROMA

FIUMICINO RALLENTAMENTI FINO AL RACCORDO ANULARE.

SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE DA SPINACETO AL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA.

