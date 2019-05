Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE INCIDENTE DALLA

BUFALOTTA ALLA CASILINA; PER ALTRI DUE INCIDENTI CI SONO CODE A TRATTI

DALLA VIA APPIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA ROMA FIUMICINO FINO A CASAL DEL

MARMO.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER UN ALTRO

INCIDENTE DALLA PISANA ALLA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI SAXA

RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCCORDO ANULARE.

PER INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE NELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIIIIN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

NEL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA VIA NOMENTANA.

AL PRENESTINO LABICANO RALLENTAMENTI SU LARGO TELESE ALL’ALTEZZA DI VIALE

TELESE IN DIREZIONE PRENESTINA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN

INCIDENTE.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN

GIOVANNI, CODE A TRATTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA VIA FILIPPO FIORENTINI A TOR CERVARA

IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA

ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DEL CENTRO

