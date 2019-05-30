Traffico Roma del 30-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 19:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE INCIDENTE DALLA
BUFALOTTA ALLA TIBURTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA
APPIA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI
VIA LARDARIA IN DIREZIONE VIA DI BOCCEA
A SAN GIOVANNI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ASTURA
ALL’ALTEZZA DI VIA ETRURIA
AL PRENESTINO LABICANO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINAAL BIVIO CON VIA
LEONARDO BUFALINI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN
GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA L.GO
SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTERNSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
FILIPPO FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN
DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma