Traffico Roma del 30-05-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul ponte di Tor di Quinto a partire da dei Campi Sportivi direzione stadio i lavori Dovrebbero terminare il prossimo 7 giugno alle spalle dello stadio sul mondo De Amicis fino alle 12 per lavori di pulizia sono possibili temporanee al traffico diverse le manifestazioni in programma per oggi nella capitale dalle 11:30 alle 13:30 in piazza Barberini dalle 10:30 alle 14 in Piazza del Popolo la Pincio e qui è prevista la partecipazione di circa 300 persone nel pomeriggio dalle 15 alle 17 manifestazione in piazza di San Giovanni in Laterano all’interno dell’area verde peril trasporto pubblico per un problema tecnico sulla linea regionale Orte Roma Fiumicino aeroporto alla stazione Tuscolana Ci sono ritardi e su tutta la linea ed infine e restiamo a distanza da ieri riaperte tutte le spiagge di Roma anche quelle libere presto sarà scaricabile l’app si passa il mare di Roma per conoscere in tempo reale se ci sono posti disponibili in spiagge libere evitando così gli assembramenti agli ingressi ed inutili spostamenti lungo le strade che portano al mar

