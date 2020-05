Traffico Roma del 30-05-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Intanto il traffico lungo la tangenziale Ci sono code sui via del Foro Italico all’altezza di lavori in corso sul ponte di Tor di Quinto a partire da via Salaria direzione stadio è da Corso Francia direzione San Giovanni possibili rallentamenti per una manifestazione in svolgimento in Piazza di San Giovanni in Laterano fino alle ore 17 a Ostia per lavori al cavalcavia di via Mario bianco in questo fine settimana a partire dalle 21 la circolazione della ferrovia roma-lido sarà sospesa nella tratta Acilia Colombo per tutte le notizie su traffico viabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma