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Traffico Roma del 30-06-2019 ore 07:30

di - 30 Giugno 2019 - 7:30

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VIABILITÀ ROMA DOMENICA  30 GIUGNO 2019 ORE 07:20 RB
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, 
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
 
 
TRAFFICO NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE.
 
A FONTE NUOVA, PER LA FESTA “SACRO CUORE”, DALLE 7,30 E PER L’INTERA
GIORNATA, DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOMENTANA ALL’INCROCIO TRA VIA PRIMO
MAGGIO E VIA BRENNERO. DEVIATA LA LINEA BUS  337.
A PRIMAVALLE, FESTA PATRONALE; IN PROGRAMMA UNA GARA PODISTICA TRA LE 8,30
E LE 11. POSSIBILI DEVIAZIONI BUS.
A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS PIETRO E
PAOLO: CHIUSA AL TRAFFICO VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA
GIULIO ROCCO; DEVIATE LE LINEE BUS.
IL TRASPORTO PUBBLICO: LE LINEE DEI TRAM 5 E 19 DEVIANO IN VIA PALMIRO
TOGLIATTI. IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO NELLA TRATTA VIA BRESADOLA –
PIAZZA DEI GERANI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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