Traffico Roma del 30-06-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 08:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE.
PER L’INTERA GIORNATA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI, CON LA
DEVIAZIONE DELLE LINEE DI BUS.
A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS PIETRO E
PAOLO: CHIUSA VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO
ROCCO: DEVIATE LE LINEE BUS.
ALLE ORE 12.00 IN PIAZZA SAN PIETRO: RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE DEL
PONTEFICE; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA DALLE 10:00 CIRCA.
A FONTE NUOVA, PER LA FESTA “SACRO CUORE”, PER L’INTERA GIORNATA, CHIUSURA
AL TRANSITO DI VIA NOMENTANA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PRIMO MAGGIO E VIA
BRENNERO. DEVIATA LA LINEA BUS 337.
A PRIMAVALLE, NELL’AMBITO DI UNA FESTA PATRONALE, TRA LE 8,30 E LE 11 È IN
PROGRAMMA UNA GARA PODISTICA: TEMPORANEE CHIUSURE E POSSIBILI DEVIAZIONI DI
BUS.
RICORDIAMO CHE LE LINEE DEI TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO IN VIALE
PALMIRO TOGLIATTI. IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO NELLA TRATTA VIA
BRESADOLA – PIAZZA DEI GERANI.
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