Traffico Roma del 30-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 09:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL LITORALE ROMANO:
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI MALAFESE IN DIREZIONE OSTIA.
STESSA SITUAZIONE SU VIA DI PRATICA CON RALLENTAMENTI DAL BIVIO DELLA VIA
PONTINA A VIA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE PRATICA DI MARE.
PER IL RESTO IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE, NON CI SONO INFATTI
PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS PIETRO E
PAOLO: CHIUSA VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO
ROCCO: DEVIATE LE LINEE BUS.
ALLE ORE 12.00 IN PIAZZA SAN PIETRO: RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE DEL
PONTEFICE; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA DALLE 10:00 CIRCA.
RICORDIAMO CHE LE LINEE DEI TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO IN VIALE
PALMIRO TOGLIATTI. IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO NELLA TRATTA VIA
BRESADOLA – PIAZZA DEI GERANI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma