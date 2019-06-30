Traffico Roma del 30-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 11:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ALL’INFERNETTO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL
PORZIANO ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI TORCHI
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE, NON CI SONO INFATTI
PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
ALLE ORE 12.00 IN PIAZZA SAN PIETRO: RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE DEL
PONTEFICE; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA DALLE 10:00 CIRCA.
A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS PIETRO E
PAOLO: CHIUSA VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO
ROCCO: DEVIATE LE LINEE BUS.
RICORDIAMO CHE PER L’INTERA GIORNATA DI VIA DEI FORI IMPERIALI È
PEDONALIZZATA. DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS.
IL TRASPORTO PUBBLICO: LE LINEE DEI TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO IN
VIALE PALMIRO TOGLIATTI. IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO NELLA TRATTA VIA
BRESADOLA – PIAZZA DEI GERANI.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma