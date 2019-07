Traffico Roma del 30-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 11:20 RB



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI





TRAFFICO NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

ALL’INFERNETTO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL

PORZIANO ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI TORCHI

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE, NON CI SONO INFATTI

PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

ALLE ORE 12.00 IN PIAZZA SAN PIETRO: RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE DEL

PONTEFICE; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA DALLE 10:00 CIRCA.

A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS PIETRO E

PAOLO: CHIUSA VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO

ROCCO: DEVIATE LE LINEE BUS.

RICORDIAMO CHE PER L’INTERA GIORNATA DI VIA DEI FORI IMPERIALI È

PEDONALIZZATA. DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS.

IL TRASPORTO PUBBLICO: LE LINEE DEI TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO IN

VIALE PALMIRO TOGLIATTI. IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO NELLA TRATTA VIA

BRESADOLA – PIAZZA DEI GERANI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma