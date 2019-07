Traffico Roma del 30-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 12:20 RB



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI





TRAFFICO NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

ALLA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO

ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO LABRIOLA.

ALL’INFERNETTO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI

CASTEL PORZIANO ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI TORCHI

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE, NON CI SONO INFATTI

PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

IN PIAZZA SAN PIETRO: RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE DEL PONTEFICE;

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA.

A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS PIETRO E

PAOLO: CHIUSA VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO

ROCCO: DEVIATE LE LINEE BUS.

RICORDIAMO CHE PER L’INTERA GIORNATA DI VIA DEI FORI IMPERIALI È

PEDONALIZZATA. DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS.

IL TRASPORTO PUBBLICO: LE LINEE DEI TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO IN

VIALE PALMIRO TOGLIATTI. IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO NELLA TRATTA VIA

BRESADOLA – PIAZZA DEI GERANI.

PARZIALMENTE INTERROTTA LA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE TRA PONTE

CASILINO E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI; REGOLARE INVECE LA TRATTA CASILINO

CENTOCELLE, PER UN INTERVENTO TECNICO A TERMINI.

IN ALTRENATIVA È POSSIBILE UTILIZZARELE LINEE BUS 50 E 105 TRA PONTE

CASILINO E TERMINI E VICEVERSA E LE LINEE 5, 14, 50 E 105 TRA PORTA

MAGGIORE E TERMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

