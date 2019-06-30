Traffico Roma del 30-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ALLA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO
ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO LABRIOLA.
AL PRENESTINO LABICANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN
VIA ANAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA RIPI.
RALLENTAMENTI ALL’INFERNETTO IN VIALE DI CASTEL PORZIANO AL BIVIO CON VIA
LUIGI TORCHI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE, NON CI SONO INFATTI
PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS PIETRO E
PAOLO: CHIUSA VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO
ROCCO: DEVIATE LE LINEE BUS.
RICORDIAMO CHE PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI È
PEDONALIZZATA. DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS.
IL TRASPORTO PUBBLICO: È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA
LINEA TERMINI-CENTOCELLE, PARZIALMENTE INTERROTTA IN PRECEDENZA, PER UN
INTERVENTO TECNICO A TERMINI.
ANCORA DEVIATE LE LINEE TRAM 5 E 19 IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI. IN SERVIZIO
BUS DI COLLEGAMENTO NELLA TRATTA VIA BRESADOLA – PIAZZA DEI GERANI.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma