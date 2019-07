Traffico Roma del 30-06-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 14:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIALE TRASTEVERE ALL’ALTEZZA DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE CI SONO RALLENTAMENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE, ED È

TEMPORANEAMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DEI TRAM 3 E 8.

NON STA INVECE AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO

SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE DEL FISCALE, NELLE VICINANZE

QUINDI DI VIA DELL’ALMONE E DI VIA DEL QUADRARO

ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA CHIUSA LA VIA

OSTIENSE, LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.

LAVORI SULLA VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA VENEZIA GIULIA.

RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA E TRANSITO SU UN TRATTO DI STRADA

RIDOTTO.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma