Traffico Roma del 30-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
NON CI SONO DISAGI SULLE STRADE DI ROMA, SCORREVOLE IL TRAFFICO.
A FONTE NUOVA PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSO UN TRATTO DELLA NOMENTANA.
DEVIATI I BUS DELLA LINEA 337
PRUDENZA, ILLUMINAZIONE SCARSA, NELL’ULTIMO TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA
ALLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI PER I
SANTI PIETRO E PAOLO. CHIUSA LA VIA OSTIENSE, LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.
LAVORI IN CORSO SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA-FORMIA E ROMA-NETTUNO.
LIMITATO IL SERVIZIO DEI TRENI CON CORSE E TRATTE RIDOTTE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E SUL TRASPORTO PUBBLICO NELLA
TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma