Traffico Roma del 30-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 15:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

NON CI SONO DISAGI SULLE STRADE DI ROMA, SCORREVOLE IL TRAFFICO.

A FONTE NUOVA PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSO UN TRATTO DELLA NOMENTANA.

DEVIATI I BUS DELLA LINEA 337

PRUDENZA, ILLUMINAZIONE SCARSA, NELL’ULTIMO TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA

ALLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI PER I

SANTI PIETRO E PAOLO. CHIUSA LA VIA OSTIENSE, LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.

LAVORI IN CORSO SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA-FORMIA E ROMA-NETTUNO.

LIMITATO IL SERVIZIO DEI TRENI CON CORSE E TRATTE RIDOTTE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E SUL TRASPORTO PUBBLICO NELLA

TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma