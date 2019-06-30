Traffico Roma del 30-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 16:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
LUNGHE CODE SULLA PONTINA. PER UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE
CENCI SI PROCEDE IN FILA VERSO ROMA DA DOPO POMEZIA NORD. FILE DI CIRCA 7
KM.
IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SUL MURO TORTO, ALL’INTERNO
DEL TUNNEL TRA PORTA PINCIANA E PIAZZA FIUME QUINDI VERSO LA NOMENTANA E
CASTRO PRETORIO. TUNNEL AL MOMENTO CHIUSO. INEVITABILI I DISAGI, BLOCCATO
IL TRAFFICO.
VIGILI DEL FUOCO ALL’OPERA POI PER DUE INCENDI: IL PRIMO SUL VIADOTTO
SARAGAT, SIAMO VICINO FIDENE; IL SECONDO SULLA CASSIA ALLA GIUSTINIANA
MENTRE SULLA PANORAMICA, IL TRATTO CHE COLLEGA MONTE MARIO E PIAZZALE
CLODIO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E SUL TRASPORTO PUBBLICO NELLA
TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma