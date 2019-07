Traffico Roma del 30-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 16:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

LUNGHE CODE SULLA PONTINA. PER UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE

CENCI SI PROCEDE IN FILA VERSO ROMA DA DOPO POMEZIA NORD. FILE DI CIRCA 7

KM.

IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SUL MURO TORTO, ALL’INTERNO

DEL TUNNEL TRA PORTA PINCIANA E PIAZZA FIUME QUINDI VERSO LA NOMENTANA E

CASTRO PRETORIO. TUNNEL AL MOMENTO CHIUSO. INEVITABILI I DISAGI, BLOCCATO

IL TRAFFICO.

VIGILI DEL FUOCO ALL’OPERA POI PER DUE INCENDI: IL PRIMO SUL VIADOTTO

SARAGAT, SIAMO VICINO FIDENE; IL SECONDO SULLA CASSIA ALLA GIUSTINIANA

MENTRE SULLA PANORAMICA, IL TRATTO CHE COLLEGA MONTE MARIO E PIAZZALE

CLODIO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E SUL TRASPORTO PUBBLICO NELLA

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma