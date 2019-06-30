Traffico Roma del 30-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
DISAGI PER TRAFFICO VERSO ROMA MA ANCHE INCIDENTI.
SULLA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA POMEZIA, CASTEL ROMANO E TOR DE
CENCI; OLTRE AL TRAFFICO, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO LAURENTINA-APPIA IN DIREZIONE DEL
BIVIO PER LA A1 ROMA-NAPOLI. C’È UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA
RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GIUDO E MALAGROTTA
TRAFFICO E INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA ROMA-CIVITAVECCHIA TRA CERVETERI E LA
BARRIERA.
DENTRO ROMA CHIUSO IL MURO TORTO VERSO LA NOMENTANA E CASTRO PRETORIO. IN
CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALL’INTERNO DEL TUNNEL TRA PORTA
PINCIANA E PIAZZA FIUME. INEVITABILI I DISAGI, BLOCCATO IL TRAFFICO.
RICORDIAMO POI LA CHIUSURA DELLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI
SAN PAOLO FUORI LE MURA. LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.
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Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma