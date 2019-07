Traffico Roma del 30-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 17:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

DISAGI PER TRAFFICO VERSO ROMA MA ANCHE INCIDENTI.

SULLA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA POMEZIA, CASTEL ROMANO E TOR DE

CENCI; OLTRE AL TRAFFICO, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO LAURENTINA-APPIA IN DIREZIONE DEL

BIVIO PER LA A1 ROMA-NAPOLI. C’È UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA

RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GIUDO E MALAGROTTA

TRAFFICO E INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA ROMA-CIVITAVECCHIA TRA CERVETERI E LA

BARRIERA.

DENTRO ROMA CHIUSO IL MURO TORTO VERSO LA NOMENTANA E CASTRO PRETORIO. IN

CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALL’INTERNO DEL TUNNEL TRA PORTA

PINCIANA E PIAZZA FIUME. INEVITABILI I DISAGI, BLOCCATO IL TRAFFICO.

RICORDIAMO POI LA CHIUSURA DELLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI

SAN PAOLO FUORI LE MURA. LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma