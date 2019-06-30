Traffico Roma del 30-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
IN CORSO I RIENTRI A ROMA. TRAFFICO SULLA ROMA-CIVITAVECCHIA: CODE A TRATTI
TRA CERVETERI E LA BARRIERA. SITUAZIONE SIMILE SULL’AURELIA TRA SAN NICOLA
E PALIDORO.
RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA ROMA-FIUMICINO. SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL
ROMANO E PRATICA DI MARE. POI PROVENENDO DA FIRENZE E DA NAPOLI, DUNQUE
SULLE AUTOSTRADE, ABBIAMO DISAGI IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE
A PROPOSITO DEL RACCORDO. RALLENTAMENTI NEL TRATTO PONTINA-LAURENTINA-
APPIA. SI TRATTA DI TRAFFICO.
A ROMA CHIUSA LA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI
LE MURA. LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.
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Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma