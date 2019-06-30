Traffico Roma del 30-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
ORA REGOLARE IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E LA VIA
SALARIA, IN PRECEDENZA RALLENTATO A CAUSA DI UN INCIDENTE.
TANGENZIALE CHE A PARTIRE DALLE 22 SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI. IL TRATTO CHIUSO: VIA DEI CAMPI SPORTIVI-BATTERIA NOMENTANA.
SARANNO DI CONSEGUENZA CHIUSI GLI ACCESSI DA VIALE DELLA MOSCHEA, DALLA
SALARIA E DAL QUARTIERE AFRICANO.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI NEL TRATTO PONTINA-LAURENTINA-APPIA, E
C’È UN INCIDENTE TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA.
IN CORSO I RIENTRI A ROMA. TRAFFICO SULLA ROMA-CIVITAVECCHIA: CODE A TRATTI
TRA CERVETERI E LA BARRIERA. SITUAZIONE SIMILE SULL’AURELIA TRA SAN NICOLA
E PALIDORO, E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO.
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE.
POI PROVENENDO DA FIRENZE E DA NAPOLI, DUNQUE SULLE AUTOSTRADE, ABBIAMO
DISAGI IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma