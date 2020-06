Traffico Roma del 30-06-2020 ore 07:30

Luceverde Roma Buona giornata dalla redazione Bentrovati a questo appuntamento raccordo anulare con traffico e code altezza alla Romanina direzione Appia ripercussioni sulla A1 tratto di di azioni Sud a partire da Torrenova sulla raccordo per traffico code all’altezza della Appia nella carreggiata interna direzione Pontina raccordo anulare poi con traffico intenso all’altezza della Prenestina Code in direzione della A24 A24 con incolonnamenti sul tratto Urbano tra via Fiorentini alla tangenziale in via di Torrevecchia invece per incidente sono possibili disagi all’altezza di via dell’Acquedotto del Peschiera e per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per il momento da Simone C’è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma