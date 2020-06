Traffico Roma del 30-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma aggiornamento con il traffico Buongiorno da Simone Cerchiara abbiamo code sulla via Cristoforo Colombo in direzione Roma code per incidente circa 2 km tra via di Malafede e via di Mezzo Cammino in via di Torrevecchia all’altezza di via dell’Acquedotto del Peschiera risolto da poco un incidente in precedenza rallentamenti ora traffico in via di normalizzazione sulla via Aurelia Antica coda all’altezza di via di Bravetta traffico intenso verso Villa Pamphili sulla via Flaminia code tra il raccordo è corso Francia mentre sulla via Salaria abbiamo incolonnamenti all’altezza della porto dell’Urbe rallentamenti e code sulla tratto Urbano dell’a24 ora abbiamo disagi a partire dall’altezza di Viale Togliatti e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma