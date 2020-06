Traffico Roma del 30-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ai Parioli per i lavori in via Porro deviata la linea bus 360 da oggi lavori all’Euro in viale Beethoven al Torino in via Mar della Cina possibili divieti su Corso d’Italia dalle 10 manifestazione all’altezza di via Ancona previste circa 70 persone non dovrebbero esserci ripercussioni per il traffico sul litorale Sono in strada le linee mare la 07 da oggi Aumenta le corse con una frequenza nei giorni feriali tra i 5:10 e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

