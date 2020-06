Traffico Roma del 30-06-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Buongiorno Hai trovato un nuovo appuntamento traffico intenso con code tra via Acaia e via Cilicia da via Magna Grecia disagi fino a via Cilicia direzione Piramide via Cilicia disagi verso San Giovanni sul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code tra il raccordo anulare Viale Togliatti traffico che riguarda soprattutto la complanare sulla via Cristoforo Colombo si procede in coda in direzione Roma tra via di Acilia via di Mezzocammino in precedenza un incidente ora traffico intenso sulla via Prenestina code per traffico disagi all’altezza del raccordo anulare e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

