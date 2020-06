Traffico Roma del 30-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma una buona giornata da Simona cerchiare Bentrovati a questo appuntamento a Ostia disagi per la chiusura del lungomare Toscanelli è chiuso il tratto da Piazza dei ravennati fino a via Giuliano Sangallo deviato il traffico provoca incolonnamenti un incidente sulla via Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR code per incidente all’altezza di Viale dell’Oceano Atlantico ripercussioni sulla via Pontina via Cristoforo Colombo con disagi anche nel tratto via di Malafede via di Mezzocammino verso Roma si procede in coda risolto l’incidente avvenuto in Piazza Galeria tra via Calle via Cilicia ora scorrevole il traffico in arrivo sia da San Giovanni sia da Viale Marco Polo in zona Marconi traffico in via Oderisi da Gubbio in via Casal del Marmo disagi vicino al Raccordo ed intensa la circolazione sulla Cassia con code tra la Giustiniana e via dei Due Ponti per i dettagli di queste altre notizie potete consultareRoma luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

