Traffico Roma del 30-06-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a causa di un incidente e rallentamenti sulla Pontina in direzione Roma incidente con mezzo pesante coinvolto tra Castel di Decima Spinaceto potrebbero ancora provocare disagi incidenti avvenuti nell’ultima mezz’ora sulla via Nomentana zona Piazza Sempione all’altezza di via Cimone sul piazzale Flaminio all’altezza di via Luisa di Savoia a Monteverde in piazza Cucchi a Ostia chiuso il lungomare Toscanelli da Piazza dei ravennati fino a via Giuliano da Sangallo in corso lavori deviato il traffico dalle 14 manifestazioni in programma in Piazza San Silvestro il termine alle 17 e per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

