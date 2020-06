Traffico Roma del 30-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti sulla via Cassia tra il raccordo anulare via di Grottarossa verso il centro si rallenta sulla tangenziale Tra Tiburtina Portonaccio lo svincolo per la Roma la la verso San Giovanni e per chi prosegue nella stessa direzione e rallentamenti in viale Castrense in centro per lavori difficoltà di circolazione in via Cola di Rienzo Piazza della Libertà Ponte Regina Margherita e via Maria Adelaide su via del Muro Torto alla più latino traffico rallentato in via Cilicia verso San Giovanni mentre in zona Quarticciolo un incidente rallenta il traffico in via Prenestina all’altezza di via Trani per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma