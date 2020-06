Traffico Roma del 30-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione traffico rallentato sulla tangenziale est tra Tiburtina Portonaccio lo svincolo per la Roma L’Aquila verso San Giovanni in centro per lavoro difficoltà di circolazione in via Cola di Rienzo Piazza della Libertà Ponte Regina Margherita e via Maria Adelaide verso via del Muro Torto traffico regolare sul percorso Urbano della A24 e su entrambe le carreggiate del raccordo anulare proseguono i lavori per la realizzazione del prolungamento della metro C per lasciar spazio al cantiere e fino al 12 luglio dalle 21 in poi la tratta San Giovanni Malatesta viene sospesa è sostituita da bus servizio regolare anche dopo le 21 trama La testa e vantano per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma