Traffico Roma del 30-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico rallentato in via del Foro Italico tra via dei Campi Sportivi via Salaria verso San Giovanni proseguendo nella stessa direzione si rallenta Tiburtina Portonaccio il bivio con la A24 in centro per lavori difficoltà di circolazione in piazza della Libertà a Ponte Regina Margherita via Ferdinando di Savoia e via Maria Adelaide in direzione via del Muro Torto ad Ostia per lavori urgenti chiuso il Lungomare Paolo Toscanelli tra Piazza dei ravennati e via Giuliano da Sangallo in direzione del Porto proseguono i lavori per la realizzazione del prolungamento della metro C per lasciar spazio al cantiere fino al 12 luglio dalle 21 in poi la tratta San Giovanni Malatesta viene sospesa è sostituita da bus servizio regolare e dopo le 21 tra Malatesta e Pantano

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma