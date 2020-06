Traffico Roma del 30-06-2020 ore 18:00

Luceverde Roma dopo meriggio dalla redazione concentrati sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana in interna e rallentamenti tra Tiburtina e La Rustica a Montesacro un incidente traffico in via Nomentana all’altezza di via Giangiorgio Trissino per un altro incidente rallentamenti in zona Colle monfortani in via Prenestina altezza di via cannaroli in centro per lavori difficoltà circolazione in via Cola di Rienzo Piazza della Libertà Ponte Regina Margherita è ancora via Maria Adelaide verso via del Muro Torto mentre in uscita dalla città rallentamenti in via Salaria dalla tangenziale avere i sulla via Appia dall’aeroporto di Ciampino a Frattocchie per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma