Traffico Roma del 30-06-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione cose sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Settebagni e la Roma L’Aquila in uscita da Roma code sulla Pontina da Castel Romano a Pomezia e poi sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino a via di Malafede direzione Ostia verso San Giovanni rallentamenti da Largo Passamonti a viale Castrense per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma