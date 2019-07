Traffico Roma del 30-07-2019 ore 09:00

TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE

PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-.

STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA AEROPORTO DELL’URBE E LA

TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI

FINO ALLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA DI

ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E

VIA DI DECIMA IN DIREZIONE CENTRO.

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA,, RALLENTAMENTI ANCHE IN

ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE .

