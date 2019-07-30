Traffico Roma del 30-07-2019 ore 09:00
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TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE
PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-.
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA DI
ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E
VIA DI DECIMA IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA,, RALLENTAMENTI ANCHE IN
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE .
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma