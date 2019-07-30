Traffico Roma del 30-07-2019 ore 09:30
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SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA
AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN INCIDENTE PROVOCARE
RIPERCUSSIONI, MENTRE IN USCITA DA ROMA È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI
MARCIA A RALLENTARE IL TRAFFICO.
NELLE VICINANZE DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA
DI BRAVETTA. E POCO PIÙ AVANTI, NEI PRESSI DI VIA DI TORRE ROSSA, SI
RALLENTA A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO.
ALL’EUR INCIDENTE E POSSIBILI DISAGI TRA VIALE EUROPA E VIALE BEETHOVEN
PER TRAFFICO, CODE SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL QUADRARO VERSO COLLI
ALBANI E RE DI ROMA.
VIA SALARIA TRAFFICATA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE NELLE DUE DIREZIONI.
RACCORDO ANULARE, CARREGGIATA ESTERNA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24
FINO ALLA TIBURTINA
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma