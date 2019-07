Traffico Roma del 30-07-2019 ore 10:00

SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA

AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN INCIDENTE PROVOCARE

RIPERCUSSIONI, MENTRE IN USCITA DA ROMA È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI

MARCIA A RALLENTARE IL TRAFFICO.

NELLE VICINANZE DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA

DI BRAVETTA. E POCO PIÙ AVANTI, NEI PRESSI DI VIA DI TORRE ROSSA, SI

RALLENTA A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO.

ALL’EUR INCIDENTE E POSSIBILI DISAGI TRA VIALE EUROPA E VIALE BEETHOVEN

PER TRAFFICO, CODE SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL QUADRARO VERSO COLLI

ALBANI E RE DI ROMA.

VIA SALARIA TRAFFICATA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE NELLE DUE DIREZIONI.

RACCORDO ANULARE, CARREGGIATA ESTERNA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24

FINO ALLA TIBURTINA

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma