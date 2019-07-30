Traffico Roma del 30-07-2019 ore 12:30
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RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE
ARDEATINA E LAURENTINA VERSO LA PONTINA.
MA A PROVOCARE MAGGIORI DISAGI IN QUESTO MOMENTO SONO LAVORI IN CORSO.
LAVORI IN DIVERSE STRADE.
I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO VIA DEI CAMPI
SPORTIVI-CORSO FRANCIA.
SI PROCEDE IN CODA IN VIA DI CASAL DEL MARMO TRA OTTAVIA E IL RACCORDO
ANULARE.
SULLA VIA AURELIA IL RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA TRA L’AURELIA
ANTICA E IL RACCORDO ANULARE PROVOCA RALLENTAMENTI.
PER LA CHIUSURA DI VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA, CI SONO
DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE: TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN
VIA DEL CASALE DI SAN PIO V; RIPERCUSSIONI ANCHE PER I MEZZI DI TRASPORTO:
DEVIATE QUATTRO LINEE BUS.
E POI LAVORI SULLA PONTINA: DISAGI VERSO POMEZIA TRA PRATICA DI MARE E
CASTEL ROMANO.
PER TRAFFICO INVECE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN VIA DI BOCCEA TRA BATTISTINI E
CORNELIA
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma