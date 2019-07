Traffico Roma del 30-07-2019 ore 12:30

RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE

ARDEATINA E LAURENTINA VERSO LA PONTINA.

MA A PROVOCARE MAGGIORI DISAGI IN QUESTO MOMENTO SONO LAVORI IN CORSO.

LAVORI IN DIVERSE STRADE.

I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO VIA DEI CAMPI

SPORTIVI-CORSO FRANCIA.

SI PROCEDE IN CODA IN VIA DI CASAL DEL MARMO TRA OTTAVIA E IL RACCORDO

ANULARE.

SULLA VIA AURELIA IL RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA TRA L’AURELIA

ANTICA E IL RACCORDO ANULARE PROVOCA RALLENTAMENTI.

PER LA CHIUSURA DI VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA, CI SONO

DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE: TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN

VIA DEL CASALE DI SAN PIO V; RIPERCUSSIONI ANCHE PER I MEZZI DI TRASPORTO:

DEVIATE QUATTRO LINEE BUS.

E POI LAVORI SULLA PONTINA: DISAGI VERSO POMEZIA TRA PRATICA DI MARE E

CASTEL ROMANO.

PER TRAFFICO INVECE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN VIA DI BOCCEA TRA BATTISTINI E

CORNELIA

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma