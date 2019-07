Traffico Roma del 30-07-2019 ore 13:30

PER LAVORI CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA. RIPERCUSSIONI

DI TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V.

DEVIATE LE LINEE BUS TPL 98, 881, 889 E 892.

RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE

AURELIA, IN DIREZIONE GRA

IL TRASPORTO:

PER IL GUASTO AD UN TRAM IN VIALE ROSSINI, TRA PIAZZA GALENO E PIAZZA

RISORGIMENTO INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE 3 E 19 IN DIREZIONE DI

VALLE GIULIA NEL RATTO SI PROSEGUE CON BUS NAVETTA SOSTITUTIVI.

SI RICORDA CHE A PRIMAVALLE È CHIUSO UN TRATTO DI VIA BATTISTINI, NELLE DUE

DIREZIONI NEI RESSI DELLA FERMATA DELLA METRO; DEVIATO IL PERCORSO DELLE

LINEE BUS IN TRANSITO IN ZONA

A DRAGONA CHIUSA VIA FRANCESCO DONATI, DEVIATO DI CONSEGUENZA IL PERCORSO

DELLA LINEA 04B DIRETTA A SARNICO.

LA LINEA NON TRANSITA IN VIA CASINI

STASERA E NEI PROSSIMI GIORNI LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

CHIUSO DALLE 22 IN DIREZIONE DELL’EUR TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E LA VIA

CRISTOFORO COLOMBO. RIAPERTURA ALLE 6.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma